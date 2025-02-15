Иномарка насмерть сбила пенсионера на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Около 05:30 мужчина 1958 года рождения переходил дорогу по ул. Московского шоссе вне пешеходного перехода.
В это время на него наехал автомобиль "Рено", управляемый водителем 1950 года рождения.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящий момент сотрудники управления продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Напомним, 19 февраля перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа.
В этот день 33-летняя нижегородка планировала отправиться к друзьям в Москву. Женщина вышла из такси и направилась к вокзалу. В этот момент ее сбил автобус.
Водитель Т-67 не понял, что случилось, и продолжил движение. В результате женщина скончалась. По данному факту расследуется уголовное дело.
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