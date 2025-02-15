Иномарка насмерть сбила пенсионера на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 05:30 мужчина 1958 года рождения переходил дорогу по ул. Московского шоссе вне пешеходного перехода.

В это время на него наехал автомобиль "Рено", управляемый водителем 1950 года рождения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящий момент сотрудники управления продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, 19 февраля перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа.

В этот день 33-летняя нижегородка планировала отправиться к друзьям в Москву. Женщина вышла из такси и направилась к вокзалу. В этот момент ее сбил автобус.

Водитель Т-67 не понял, что случилось, и продолжил движение. В результате женщина скончалась. По данному факту расследуется уголовное дело.