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Общество

Родившая после трансплантации почки нижегородка стала героиней шоу на "Первом"

23 февраля 2025 10:58  [119] Общество
фото: Николай Карякин, vk.com

фото: Николай Карякин, vk.com

Родившая после трансплантации почки нижегородка стала героиней шоу на "Первом". Об этом сообщил ректор ПИМУ Николая Карякин.

В 2021 году в Нижегородской области произошёл первый в России случай рождения здорового ребёнка после трансплантации поджелудочной железы и почки, а в мире таких насчитывалось всего 146.

Сюжет с удивительной историей выйдет в преддверии Международного женского дня 2 и 8 марта в программах "Жить здорово" и "Здоровье".

"Мы можем только порадоваться за счастливых родителей и ещё раз поблагодарить врачей, ученых, которые совершили прорыв в медицине, сняв очередное "невозможно", - прокомментировал Николай Карякин.

Напомним, сама операция по двойной трансплантации состоялась в 2019 году. Проводил её Владимир Евгеньевич Загайнов, д.м.н., завкафедрой факультетской хирургии и трансплантологии, а беременность и роды вела Надежда Юрьевна Каткова, д.м.н., завкафедрой акушерства и гинекологии ФДПО.

Молодая нижегородка 10 лет страдала от сахарного диабета, а впоследствии и вовсе столкнулась с проблемой отказа почек и была вынуждена проходить гемодиализ. Пересаженная почка успешно прижилась, и девушка вернулась к полноценной жизни.

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Теги:
демография Здоровье Телевидение
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