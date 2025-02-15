Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков
Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
59-летний электромонтер назвал лжесотрудникам энергосбытовой компании код из СМС-сообщения для записи на поверку оборудования.
После этого ему стали названивать якобы сотрудники портала "Госуслуг" с предупреждением, что с его банковского счета пытаются средства. Его убедили временно перевести все имеющиеся деньги на указанные "безопасные" счета.
Ранее сообщалось, что аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций.
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