Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков Происшествия

Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков

Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

59-летний электромонтер назвал лжесотрудникам энергосбытовой компании код из СМС-сообщения для записи на поверку оборудования.

После этого ему стали названивать якобы сотрудники портала "Госуслуг" с предупреждением, что с его банковского счета пытаются средства. Его убедили временно перевести все имеющиеся деньги на указанные "безопасные" счета.

Ранее сообщалось, что аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций.