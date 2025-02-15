Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 февраля 2025 10:47  [121] Аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций
23 февраля 2025 10:26  [130] 68-летняя нижегородка попала в реанимацию после взрыва телевизора
22 февраля 2025 15:58  [411] Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении легковушек Семенове
22 февраля 2025 14:52  [317] Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области
22 февраля 2025 13:11  [433] Нижегородка попыталась вернуть вложенные в пирамиду 25 лет назад 14000$ и потеряла свои сбережения
22 февраля 2025 12:52  [461] Иномарка насмерть сбила пенсионера на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
22 февраля 2025 06:00  [511] Неизвестный водитель сбил 22-летнего пешехода в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 20:00  [440] Нижегородца будут судить за вымогательство 5 млн рублей 
21 февраля 2025 19:46  [379] СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Грозном
21 февраля 2025 19:30  [359] Бастрыкин потребовал возобновить расследование по делу о травме ребенка в Арзамасе
Происшествия

Аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций

23 февраля 2025 10:47  [121] Происшествия

31-летний житель Дзержинска лишился почти 3 млн рублей, поверив в обещания о легком заработке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

Мужчине написал неизвестный в мессенджере, предложив вложиться в ценные бумаги через интернет-платформу. Злоумышленник уверял, что это надежный способ пассивного дохода. В результате пострадавший оформил несколько кредитов и перевел полученные деньги на указанные счета.  

Спустя некоторое время он попытался вывести прибыль, но система не позволяла это сделать. Тогда мужчина попытался связаться с "брокером", но его номер оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.  

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о пожилой жительнице Городца, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Она потеряла сбережения, которые вложила 25 лет назад в финансовую пирамиду.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2025 10:43  [410] Мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра
17 февраля 2025 10:48  [504] Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph