Аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций Происшествия

31-летний житель Дзержинска лишился почти 3 млн рублей, поверив в обещания о легком заработке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчине написал неизвестный в мессенджере, предложив вложиться в ценные бумаги через интернет-платформу. Злоумышленник уверял, что это надежный способ пассивного дохода. В результате пострадавший оформил несколько кредитов и перевел полученные деньги на указанные счета.

Спустя некоторое время он попытался вывести прибыль, но система не позволяла это сделать. Тогда мужчина попытался связаться с "брокером", но его номер оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о пожилой жительнице Городца, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Она потеряла сбережения, которые вложила 25 лет назад в финансовую пирамиду.