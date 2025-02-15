Около 350 нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое" могут закрыть Бизнес

фото: Александр Воложанин

Около 350 нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое" могут закрыть. Об этом сообщает портал "Живём в Нижнем.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, региональный антиалкогольный законопроект может привести к закрытию более 400 розничных магазинов, включая крупные сети.

Предприниматели, опасаясь монополизации и роста теневого рынка, предложили снизить ограничения по площади торговых точек до 50 кв. метров.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты доработают законопроект об ограничении продажи алкоголя.

В частности, предлагается ограничить часы продажи алкоголя в нижегородских магазинах в праздничные и выходные дни до 20:00 (с 9:00 до 20:00), а в будни — до 16:00 (с 10:00 до 16:00). Исключение будет сделано для заведений общественного питания: для них хотят оставить текущее время продажи — с 9:00 до 22:00. Кроме того, предлагается запретить продажу алкоголя в магазинах, площадь которых меньше 100 кв. метров.