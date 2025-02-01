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Общество

Нижегородские депутаты доработают законопроект об ограничении продажи алкоголя

07 февраля 2025 16:47  [97] Общество

Фото: unsplash.com

Проект изменений в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области" успешно завершил процедуру оценки регулирующего воздействия.

Как сообщает ИА "Время Н", законопроект нацелен на улучшение демографической ситуации в регионе.

В частности, предлагается ограничить часы продажи алкоголя в нижегородских магазинах в праздничные и выходные дни до 20:00 (с 9:00 до 20:00), а в будни — до 16:00 (с 10:00 до 16:00). Исключение будет сделано для заведений общественного питания: для них хотят оставить текущее время продажи — с 9:00 до 22:00. Кроме того, предлагается запретить продажу алкоголя в магазинах, площадь которых меньше 100 кв. метров.

В министерстве экономического развития региона подчеркнули, что этот законопроект — часть масштабной программы. направленной на улучшение здоровья граждан, повышения качества жизни в регионе и улучшения демографической ситуации.

В обсуждении законопроекта участвовали более 30 человек, среди которых были как граждане, так и представители бизнеса. Бизнесмены высказали свои предложения по улучшению проекта. В министерстве уточнили, что все комментарии будут проанализированы, а законопроект будет доработан. 

О том, когда доработанный законопроект будет внесён в региональный парламент, сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя по QR-коду на госуслугах предложили ввести в России.

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Теги:
Алкоголь Депутаты Минэкономразвития
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