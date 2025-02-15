Мизулина обратилась в МВД из-за дзержинских каналов с угрозами
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила обращение в МВД в связи с распространением каналов с угрозами. Об этом она сообщила в своём telegram-канале.
Так общественник отреагировала на поступающие ей жалобы, в частности, из Дзержинска Нижегородской области и из Воронежа.
Напомним, ранее Екатерина Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде.
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