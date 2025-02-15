Мизулина обратилась в МВД из-за дзержинских "каналов с угрозами" Происшествия

Мизулина обратилась в МВД из-за дзержинских каналов с угрозами

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила обращение в МВД в связи с распространением каналов с угрозами. Об этом она сообщила в своём telegram-канале.

Так общественник отреагировала на поступающие ей жалобы, в частности, из Дзержинска Нижегородской области и из Воронежа.

Напомним, ранее Екатерина Мизулина забила тревогу из-за концерта 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде.