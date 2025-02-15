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Культура и отдых

"Хор Турецкого" поздравил нижегородских ветеранов

23 февраля 2025 18:27  [102] Культура и отдых
фото из telegram-канала Глеба Никитина

фото из telegram-канала Глеба Никитина

"Хор Турецкого" поздравил нижегородских ветеранов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона с Михаилом Турецким и его музыкантами, а также с молодёжью и волонтёрами Победы возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Почтили память героев и защитников. Здесь же все вместе участники мемориального мероприятия спели знаменитую песню "Журавли" Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.

Кроме того, музыканты "Хора Турецкого" и "Сопрано Турецкого" сегодня в Нижнем Новгороде побывали в гостях у ветеранов Николая Шишкина и Евгения Макарова. Гости исполнили для них военные песни.

Напомним, вечером коллективы дадут бесплатный концерт в рамках проекта "Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон" (0+) для семей участников СВО, военнослужащих, волонтеров, работников соцучреждений, молодых и многодетных семей, а также для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его трансляция будет организована в эфире телеканалов "Волга", "ННТВ" и "Волга 24", а также в соцсетях на официальной странице Нижегородской области и "Хора Турецкого".

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Теги:
День защитника Отечества Концерты Музыка
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