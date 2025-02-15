Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 февраля 2025 17:05  [145] "Хор Турецкого" споет для нижегородцев в День защитника Отечества
17 февраля 2025 15:16  [148] Второй сезон "Акушера" с Никитой Панфиловым снимают в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 14:50  [172] Мама может всё на свете: премьера сериала "Между нами химия" — 6 марта на Wink
17 февраля 2025 13:15  [186] Национальный центр "Россия" откроет интерактивную выставку о путешествиях
16 февраля 2025 17:24  [450] Нижегородская делегация посетила Грозный
14 февраля 2025 17:53  [929] Нижегородский искусствовед Ирина Кузнецова ушла на 83-м году жизни
14 февраля 2025 15:27  [448] “Пророк” в Нижнем Новгороде: фильм о Пушкине представили актеры и режиссер
14 февраля 2025 11:27  [551] "Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх
13 февраля 2025 17:30  [596] Нижегородец Илья Спиченков вручил Филиппу Киркорову его портрет
13 февраля 2025 13:00  [452] Музей Городецкой росписи может появиться в Нижегородской области
Культура и отдых

"Хор Турецкого" споет для нижегородцев в День защитника Отечества

17 февраля 2025 17:05  [145] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде пройдёт концерт (6+) коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", посвящённый Дню защитника Отечества. Выступление состоится 23 февраля в КРК "Нагорный" в рамках проекта "Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон".  

Проект организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. В 2025 году концертный марафон охватит десять городов России, среди которых города-герои, города воинской славы и трудовой доблести.  

"Песни Победы" – это исторический музыкальный проект, который сохраняет память о подвигах народа и способствует патриотическому воспитанию молодёжи. По словам руководителя коллективов Михаила Турецкого, программа объединяет поколения и формирует связь между прошлым и настоящим.  

Около четырёх тысяч билетов на концерт будут бесплатно переданы семьям участников СВО, военнослужащим, волонтёрам, работникам социальных учреждений, многодетным семьям и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Перед началом концерта состоится торжественная церемония награждения нижегородцев, которые отличились в профессиональной деятельности.  

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на нижегородских телеканалах. Кроме того, выступление покажут в социальных сетях – на официальной странице Нижегородской области и "Хора Турецкого" во "ВКонтакте".  

Ранее сообщалось, что 9 мая перед нижегородцами выступит актер Сергей Безруков. Он исполнит военные песни на Нижневолжской набережной.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества Концерты Музыка
Поделиться:
Новости по теме
15 февраля 2025 18:00  [603] Почти 50 тысяч гостей ждут в Парке Победы на 9 мая
04 февраля 2025 09:26  [325] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph