"Хор Турецкого" споет для нижегородцев в День защитника Отечества Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде пройдёт концерт (6+) коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого", посвящённый Дню защитника Отечества. Выступление состоится 23 февраля в КРК "Нагорный" в рамках проекта "Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон".

Проект организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. В 2025 году концертный марафон охватит десять городов России, среди которых города-герои, города воинской славы и трудовой доблести.

"Песни Победы" – это исторический музыкальный проект, который сохраняет память о подвигах народа и способствует патриотическому воспитанию молодёжи. По словам руководителя коллективов Михаила Турецкого, программа объединяет поколения и формирует связь между прошлым и настоящим.

Около четырёх тысяч билетов на концерт будут бесплатно переданы семьям участников СВО, военнослужащим, волонтёрам, работникам социальных учреждений, многодетным семьям и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Перед началом концерта состоится торжественная церемония награждения нижегородцев, которые отличились в профессиональной деятельности.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на нижегородских телеканалах. Кроме того, выступление покажут в социальных сетях – на официальной странице Нижегородской области и "Хора Турецкого" во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что 9 мая перед нижегородцами выступит актер Сергей Безруков. Он исполнит военные песни на Нижневолжской набережной.