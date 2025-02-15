Федеральный эксперт предложил модернизировать полигон ТБО в Балахне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Исполнительный директор Российского экологического движения и руководитель группы мониторинга Общественного совета при Минприроды России Элмурод Расулмухамедов посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В ходе поездки он осмотрел Балахнинский полигон, изучил систему сортировки отходов, а также побывал на современном мусоросортировочном комплексе в Сормовском районе. Помимо этого, эксперт провел встречу с министром экологии и природных ресурсов региона Владимиром Тужилиным.

По словам Расулмухамедова, Нижегородская область входит в пятерку регионов, которые активно занимаются реформированием системы обращения с отходами. Он отметил, что в регионе работают сильные операторы, а трудности, возникшие на ранних этапах, удалось преодолеть. Сейчас, по его мнению, наступило время обновления технической базы — реконструкции сортировочных мощностей и совершенствования методов захоронения отходов.

"С 2024 года запрещено размещать на полигонах не обработанные отходы, поэтому по всей стране ведется масштабное строительство сортировочных объектов. Первый этап реформы был направлен на обеспечение безопасности производств и отходов, а второй — на комфорт граждан. Люди должны жить в чистой среде, и это невозможно без грамотного обращения с мусором", — подчеркнул эксперт.

На Балахнинском полигоне Расулмухамедов дал ряд технических рекомендаций по эксплуатации существующих мощностей. Он также обратил внимание на необходимость модернизации мусоросортировочного комплекса, которая уже запланирована.

"Здесь есть большие планы по реконструкции, и важно, чтобы они были реализованы. Сейчас на старых мощностях отбирается лишь 6-7% бытовых отходов, а этот показатель нужно довести хотя бы до 20%. Это позволит не только сократить объем захоронений, но и минимизировать выделение вредных газов и фильтратов. С учетом количества мусора, поступающего на полигон, необходимо расширение обрабатывающих мощностей", — отметил он.

На встрече с министром Владимиром Тужилиным обсуждались перспективы повышения экологической грамотности населения, возможные меры по сокращению объемов твердых бытовых отходов, а также участие федеральных экспертов в контроле за модернизацией мусоросортировочных объектов в регионе.