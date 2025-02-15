Аналитики предполагают возвращение зарубежных IT-вендоров в Россию

Фото:
Глава государства Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы, которые позволят иностранным компаниям вернуться на российский рынок. Дмитрий Зубарев, замдиректора Аналитического центра УЦСБ, в интервью телеканалу "360", как это будет работать в сфере ИТ и информбезопасности.
По его мнению, ситуация, которая была в 2021 году, уже не повторится. Рынок изменился, и клиенты больше не будут доверять компаниям, которые могут уйти в любой момент.
Однако Зубарев отметил, что в некоторых нишах, где пока нет отечественных аналогов, возможны исключения.
Он также подчеркнул, что с появлением новых продуктов увеличится и количество уязвимостей. Чтобы защитить себя, Зубарев посоветовал обычным пользователям соблюдать цифровую гигиену, а компаниям — отслеживать события и анализировать уровень безопасности.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия будет пускать на рынок только те компании, которые представляют интерес для страны.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+