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Экономика

Аналитики предполагают возвращение зарубежных IT-вендоров в Россию

24 февраля 2025 12:03  [42] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Глава государства Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы, которые позволят иностранным компаниям вернуться на российский рынок. Дмитрий Зубарев, замдиректора Аналитического центра УЦСБ, в интервью телеканалу "360", как это будет работать в сфере ИТ и информбезопасности.

По его мнению, ситуация, которая была в 2021 году, уже не повторится. Рынок изменился, и клиенты больше не будут доверять компаниям, которые могут уйти в любой момент.

Однако Зубарев отметил, что в некоторых нишах, где пока нет отечественных аналогов, возможны исключения.

Он также подчеркнул, что с появлением новых продуктов увеличится и количество уязвимостей. Чтобы защитить себя, Зубарев посоветовал обычным пользователям соблюдать цифровую гигиену, а компаниям — отслеживать события и анализировать уровень безопасности.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия будет пускать на рынок только те компании, которые представляют интерес для страны.

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Теги:
IT IT-специалисты Технологии
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