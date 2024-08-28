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Мантуров усомнился в возможности возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов

10 сентября 2024 07:43  [83] Экономика

Фото: Кира Мишина

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров усомнился в возможности возвращения на отечественный рынок иностранных автоконцернов, показательно ушедших из России в 2022 году, - даже тех, у которых заключены опционы. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Ведомости".

Он напомнил, что после начала СВО многие западные компании из разных отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до 6 лет. Часть из них по-прежнему обслуживает оборудование предприятий и демонстрирует желание вернуться на российский рынок.

"А автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", - сказал Денис Мантуров.

Два года назад зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть из них оформили сделки по продаже с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться. Так поступили Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", Mercedes, передавший бизнес дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу".

Но некоторые ушли без заключения опционов и, соответственно, возможности вернуться: Toyota, заводом которой теперь управляет "Алмаз-Антей", и Volkswagen: предприятие было продано структуре дилера "Авилон".

Кроме того, как уточняет РИА Новости, производители грузовиков Scania и MAN передали активы российских "дочек" в Санкт-Петербурге своим местным дилерам; совместное предприятие "Камаза" и немецкой Daimler полностью перешло под контроль российского производителя; японская Mazda продала свою долю завода во Владивостоке "Соллерсу". Последний также приобрёл завод Isuzu в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте.

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Теги:
Автомобили Автопром Денис Мантуров
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