Студент Нижегородского института управления стал победителем Всероссийского конкурса "Точка роста" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студент Нижегородского института управления Президентской академии Максим Чудинов одержал победу в IX Всероссийском конкурсе "Точка роста", организованном Федеральной антимонопольной службой.

Этот конкурс направлен на повышение экономической, правовой и гражданской культуры студентов, а также на привлечение внимания молодежи к вопросам конкурентного права и защиты конкурентной среды как ключевого условия для развития экономики.

Победителей определяли по результатам двух этапов: теста на знание законодательства, за исполнением которого следит ФАС России, и написания эссе на одну из предложенных тем. В 2024 году, когда служба отмечала юбилей, одной из тем стало развитие антимонопольного регулирования за время существования ФАС. Оценивали работы специалисты структурных подразделений ведомства.

В этом году участие в конкурсе приняли около 2,5 тысяч человек из разных регионов страны. Всего было представлено пять номинаций, а количество призовых мест составило 15. Победителем в номинации "Социальные сети как инструмент повышения правовой грамотности населения и бизнеса в области антимонопольного, рекламного законодательства и законодательства в сфере закупок" стал студент второго курса факультета управления НИУ Президентской академии Максим Чудинов. Его научным руководителем выступила доцент кафедры государственного управления и менеджмента Анна Ломовцева.

Максим отметил, что участие в конкурсе позволило ему глубже изучить особенности маркетингового продвижения сайтов и социальных сетей государственных органов, а также нормативно-правовое регулирование этой сферы. Он подчеркнул, что анализировал способы повышения правовой грамотности населения через цифровые платформы и изложил свои идеи в эссе. По его словам, этот конкурс стал отличной возможностью получить экспертную оценку своей работы и применить знания на практике.

Директор Нижегородского института управления Президентской академии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов отметил, что поддержка научной деятельности студентов является важным направлением работы вуза.

"Радует, что наши студенты и их наставники активно участвуют в престижных конкурсах и заявляют о себе на федеральном уровне. Недавно наши ребята одержали победу в конкурсе по промышленному туризму, теперь – в интеллектуальном состязании ФАС. Участие в таких проектах – это не только возможность проверить свои силы, но и серьезный шаг в профессиональном развитии молодых исследователей", – подчеркнул Александр Парамонов.