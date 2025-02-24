Три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Три человека обварились кипятком в результате коммунальной аварии на улице Пушкина,11 а в Нижнем Новгороде, произошедшей вечером 24 февраля. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

По имеющейся информации, пострадавшим оказана медпомощь. Представители ресурсоснабжающей организации находятся на связи с потерпевшими.

Ранее сообщалось, что по факту прорыва трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода организованы доследственная и прокурорские проверки.