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Происшествия

Три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы в центре Нижнего Новгорода

24 февраля 2025 21:28  [1] Происшествия

Три человека обварились кипятком в результате коммунальной аварии на улице Пушкина,11 а в Нижнем Новгороде, произошедшей вечером 24 февраля. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго". 

По имеющейся информации, пострадавшим оказана медпомощь. Представители ресурсоснабжающей организации находятся на связи с потерпевшими. 

Ранее сообщалось, что по факту прорыва трубы с горячей водой в центре Нижнего Новгорода организованы доследственная и прокурорские проверки. 

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Теги:
Авария ЖКХ прорыв трубы
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