Прорыв трубы с кипятком в Нижнем Новгороде закончился уголовным делом Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Нижегородские следователи СК завели уголовное дело после прорыва трубы с горячей водой 24 февраля, в результате чего пострадали три человека.

По данным пресс-службы СУ СКР в регионе, дело расследуется по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ПИМУ, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр. В частности, 57-летняя женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначается комплекс судебных экспертиз. Ход расследования - на контроле прокуратуры.

Ранее о прорыве трубы высказались в АО "Теплоэнерго".