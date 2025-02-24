Опубликовано видео с места прорыва трубы с кипятком на Пушкина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области Нижегородская областная прокуратура поделилась видео с места прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина в Советском районе областного центра. Коммунальная авария произошла возле дома №11а вечером 24 февраля. Напомним, что в результате прорыва трубы обварились три человека. Им потребовалась помощь медиков. Следователи СК и прокуратура региона разбираются в произошедшем: устанавливают причины случившегося и ищут виновных.

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