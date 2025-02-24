Опубликовано видео с места прорыва трубы с кипятком на Пушкина в Нижнем Новгороде

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Нижегородская областная прокуратура поделилась видео с места прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина в Советском районе областного центра. Коммунальная авария произошла возле дома №11а вечером 24 февраля.
Напомним, что в результате прорыва трубы обварились три человека. Им потребовалась помощь медиков.
Следователи СК и прокуратура региона разбираются в произошедшем: устанавливают причины случившегося и ищут виновных.
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