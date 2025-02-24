Производителя убившего нижегородцев "Мистера Сидра" начнут судить в Самаре Происшествия

Суд в Самаре назначил первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра" на 3 марта. Об этом сообщило РИА "Новости".

Напомним, что от отравления напитком в 2023 году скончались 50 человек, в том числе в Нижегородской области — четыре человека. В регионе тогда проводились рейды для выявления опасного алкоголя. Только за следующий день после первых случаев отравления в области изъяли почти 1,5 тонны напитка.

"Мистер Сидр" изготавливали на территории Самарской области. Производство организовали, по версии следствия, руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном. Они решили сократить расходы и время производства и вместо соблюдения технологии производства создания напитка, просто добавляли спирт в растворимый сок. Выяснилось также, что купленный ими спирт был похищен со склада полиции. Он оказался метиловым. Его использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр".

В феврале 2024 года суд вынес приговор в отношении продавцов спорта: экс-полицейский получил 3,5 года за кражу спирта, его соучастники также получили реальный срок.