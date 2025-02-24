Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2025 18:32  [73] Производителя убившего нижегородцев "Мистера Сидра" начнут судить в Самаре
25 февраля 2025 18:15  [86] Нижегородский суд отклонил иск Генпрокуратуры о взыскании 1,3 млрд рублей с дорожников
25 февраля 2025 17:45  [124] ФСБ объявила о задержании главы управления благоустройства в Семенове
25 февраля 2025 17:16  [132] Суд арестовал поджигателя военкомата и автомобилей в Арзамасе
25 февраля 2025 16:00  [173] Мошенники развели главбуха нижегородского автозавода на 3,3 млн рублей
25 февраля 2025 13:40  [255] Мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля
25 февраля 2025 13:01  [320] Прорыв трубы с кипятком в Нижнем Новгороде закончился уголовным делом
25 февраля 2025 11:20  [574] Одна из пострадавших при прорыве трубы на улице Пушкина находится в реанимации
25 февраля 2025 11:04  [254] Поезд насмерть сбил 62-летнюю женщину в Дзержинске
25 февраля 2025 10:36  [220] 52 водителя скрылись с места ДТП в Нижнем Новгороде с начала года
Происшествия

Производителя убившего нижегородцев "Мистера Сидра" начнут судить в Самаре

25 февраля 2025 18:32  [73] Происшествия

Суд в Самаре назначил первое заседание по существу по уголовному делу производителя "Мистера сидра" на 3 марта. Об этом сообщило РИА "Новости".

Напомним, что от отравления напитком в 2023 году скончались 50 человек, в том числе в Нижегородской области — четыре человека. В регионе тогда проводились рейды для выявления опасного алкоголя. Только за следующий день после первых случаев отравления в области изъяли почти 1,5 тонны напитка.

"Мистер Сидр" изготавливали на территории Самарской области. Производство организовали, по версии следствия, руководитель ООО "Анди" Анар Гусейнов с Артемом Айрапетяном. Они решили сократить расходы и время производства и вместо соблюдения технологии производства создания напитка, просто добавляли спирт в растворимый сок. Выяснилось также, что купленный ими спирт был похищен со склада полиции. Он оказался метиловым. Его использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр".

В феврале 2024 года суд вынес приговор в отношении продавцов спорта: экс-полицейский получил 3,5 года за кражу спирта, его соучастники также получили реальный срок.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отравление Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph