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Происшествия

Свыше 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

26 февраля 2025 11:22  [1] Происшествия

Более 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях. Об этом на заседании гордумы 26 февраля сообщил начальник регионального управления МВД России полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, удалось сократить число ДТП с погибшими и раненными. Более чем на треть снижено число ДТП в местах концентрации. этому способствовали проводимые пропагандистские и профилактические мероприятия, а также стабильное финансирование соответствующей подпрограммы.

"Вместе с тем тревожная ситуация с детским травматизмом, а также наездами на пешеходов. Вдвое возросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых пострадало 250 человек, один погиб. Основная причина - экстремальное вождение и несоблюдение правил дорожного движения", - сказал полицейский.

Олег Соколов рассказал о положительных результатах вовлечения жителей города в работу по выявлению и фиксированию фактов управления транспорта водителями в состоянии опьянения. 

"В рамках действующего постановления правительства Нижегородской области о денежном вознаграждении, в прошлом году поступило более 1 тысячи сообщений. Из них 273 подтвердились. Более 150 жителей уже получили выплаты", - сообщил начальник управления и добавил, что число фактов управления автомобилем в состоянии опьянения сократилось. 

Ранее сообщалось, что нижегородец получил 6 лет колонии-поселения за гибель подростка в ДТП. В момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения. 

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Теги:
ДТП Полиция Пьяный водитель
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