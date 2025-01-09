Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2025 20:25  [102] Нижегородец получил 6 лет колонии-поселения за гибель подростка в ДТП
13 января 2025 16:44  [242] СК опубликовал жуткие кадры из квартиры убитых в Балахне матери и ребенка
13 января 2025 16:06  [301] Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче
13 января 2025 15:41  [225] Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим
13 января 2025 12:04  [277] Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери
13 января 2025 10:12  [275] Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде
13 января 2025 07:08  [346] Водитель иномарки погиб в ДТП под Выксой
12 января 2025 13:51  [417] Человек погиб при пожаре на ул. Ильинская в Нижнем Новгороде
10 января 2025 14:30  [598] Четыре человека погибли в трёх ДТП на нижегородских дорогах 9 января
10 января 2025 09:40  [479] В новогодние каникулы мошенники выманили у нижегородцев 13 млн рублей
Происшествия

Нижегородец получил 6 лет колонии-поселения за гибель подростка в ДТП

13 января 2025 20:25  [102] Происшествия

Виновник аварии, в которой погиб подросток в августе 2023 года в Спасском районе Нижегородской области, услышал приговор. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, трагедия произошла 5 августа на дороге между деревней Новая и селом Спасское. Пьяный водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил двух подростков, стоявших на обочине. 14-летний Егор погиб на месте, а его 16-летняя знакомая получила травмы, но выжила. Изначально за рулем находилась 42-летняя Оксана В., которая была задержана сотрудниками ГАИ, но спустя несколько дней ее отпустили, а обвинение было предъявлено ее мужу, 41-летнему Алексею В. В декабре его оправдали, а дело вернули в Следственный комитет, после чего он снова оказался на скамье подсудимых.

Родственники погибшего мальчика не раз жаловались на задержки в судебном процессе. И вот, спустя почти полтора года, Лысковский районный суд вынес приговор: мужчина получил 6 лет колонии-поселения и лишение водительских прав на 2,5 года. Суд признал, что после совершения аварии он пересел на заднее сиденье автомобиля, чтобы избежать ответственности, а за руль посадил свою супругу.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph