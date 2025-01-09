Нижегородец получил 6 лет колонии-поселения за гибель подростка в ДТП Происшествия

Виновник аварии, в которой погиб подросток в августе 2023 года в Спасском районе Нижегородской области, услышал приговор. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, трагедия произошла 5 августа на дороге между деревней Новая и селом Спасское. Пьяный водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил двух подростков, стоявших на обочине. 14-летний Егор погиб на месте, а его 16-летняя знакомая получила травмы, но выжила. Изначально за рулем находилась 42-летняя Оксана В., которая была задержана сотрудниками ГАИ, но спустя несколько дней ее отпустили, а обвинение было предъявлено ее мужу, 41-летнему Алексею В. В декабре его оправдали, а дело вернули в Следственный комитет, после чего он снова оказался на скамье подсудимых.

Родственники погибшего мальчика не раз жаловались на задержки в судебном процессе. И вот, спустя почти полтора года, Лысковский районный суд вынес приговор: мужчина получил 6 лет колонии-поселения и лишение водительских прав на 2,5 года. Суд признал, что после совершения аварии он пересел на заднее сиденье автомобиля, чтобы избежать ответственности, а за руль посадил свою супругу.