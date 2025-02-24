Еще три мемориальные доски выдающимся личностям установят в Нижнем Новгороде Общество

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили на заседании увековечивание памяти трех выдающих нижегородцев Виктора Карпочева, Владимира Кириллова и Александра Кузнецова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Поддержаны инициативы об установке мемориальных досок. Памятную табличку Виктору Карпочеву, видному деятелю комсомольского движения в СССР, бывшему заместителю председателя исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов, заместителю министра внутренних дел СССР, повесят на здании администрации Нижегородского района, где он начинал свою карьеру.

На доме по улице Фрунзе появится доска волжского капитана, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, кавалера двух орденов Ленина, Героя Социалистического Труда Владимира Кириллова.

Третий объект разместят на фасаде многоквартирного дома на улице Максима Горького, 146. Так увековечат память об участнике Великой Отечественной войны, почетном гражданине Нижегородской области Александре Кузнецове. Напомним, что последний в Нижегородской области Герой Советского Союза скончался в 2022 году.

Ранее стало известно, что на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий было поддержано предложение об увековечении памяти поэта, прозаика, журналиста и автора более 50 книг Валерия Шамшурина. Теперь инициатор - нижегородское отделение Союза писателей России - должно представить варианты увековечения.