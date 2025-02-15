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Общество

Память пяти выдающихся личностей увековечат в Нижнем Новгороде

19 февраля 2025 12:34  [111] Общество

Фото: пресс-службы думы Нижнего Новгорода

Память выдающихся личностей увековечат в Нижнем Новгороде. Решение принято на очередном заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, сообщила пресс-служба гордумы.

Члены комитета поддержали инициативу об установке мемориальной доски почетного гражданина Нижегородской области Виктора Карпочева. Разместить ее предложено на здании администрации Нижегородского района, где Карпочев начинал свою карьеру.

Карпочев был видным деятелем комсомольского движения в СССР, заместителем председателя исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов. Работал заместителем министра внутренних дел СССР, управляющим делами и первым заместителем директора ГАО «ВВЦ» (ВДНХ). Он был инициатором создания всероссийского движения "Алтарь Отечества". Благодаря Карпочеву улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде стала пешеходной. 

Одобрено и предложение Волжского государственного университета водного транспорта об установке мемориальной доски волжского капитана, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, кавалера двух орденов Ленина, Героя Социалистического Труда Владимира Кириллова. Она появится на доме на улице Фрунзе, в котором жил капитан.

Члены комитета поддержали и предложение об увековечении памяти поэта, прозаика, журналиста и автора более 50 книг Валерия Шамшурина. Теперь инициатор - нижегородское отделение Союза писателей России - должно представить варианты увековечения. 

Нижегородская кадетская школа имени Героя России И.В. Гурова направила ходатайство о создании мемориала в честь памяти выпускников, погибших в зоне СВО. Среди них - Герой РФ Денис Ягидаров и трижды кавалер ордена Мужества, участник миротворческой миссии в Сирии Дмитрий Клюквин.

По итогам заседания комитета председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что подавляющее большинство рассматриваемых предложений получают одобрение, поскольку их авторы подходят к вопросам увековечения памяти с большой ответственностью и серьезностью. 

"Люди, за которых выступают представители общественности, действительно достойны и заслужены, оставив значимый след в истории города и страны. Особенно хочу отметить инициативу кадетской школы, которую мы с коллегами поддержали. Память о героях и их подвигах должна жить. Это крайне важно!" - сказал он. 

Ранее сообщалось, что участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Память
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