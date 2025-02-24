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Бизнес

От "Первого номера" до "Зятя": топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой

26 февраля 2025 13:13  [4] Бизнес

Фото: Freepik

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Нижегородской области этой зимой и рассказали, что смотрели нижегородцы. За основу исследования взяли статистику по предпочтениям среди фильмов и сериалов с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

Зрители Нижегородской области этой зимой продемонстрировали устойчивый интерес к отечественному контенту, отдавая предпочтение драматическим и комедийным жанрам. В топе просмотров оказались проекты с разнообразными сюжетными линиями: от напряженных криминальных драм вроде «Жизнь по вызову» (18+) до мотивирующих историй в «Успешном» (18+). Особую популярность получила социальная драма «Первый номер» (18+), затрагивающая острые темы современного медиапространства. Такой выбор контента говорит о том, что зрители ценят как захватывающий сюжет, так и возможность найти в историях вдохновение для собственной жизни.

По данным аналитиков KION от МТС, самыми популярными сериалами зимы среди пользователей Нижегородской области стали:

·         «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева, в котором дерзкий главред спасает журнал и борется за любимую.

·         «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным —  криминальная драма о владельце элитного эскорт-агентства.

·         «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем —  скандальная история в которой журналист ток-шоу “Правда” пытается раскрыть дело, выведя жертву в прямой эфир.

·         «Успешный» (18+) с нижегородским актером Артемом Сучковым - комедийная драма о неудачливом 30-летнем Саше, мечтающем стать бизнес-тренером.

·         «Амура» (18+) с Аленой Михайловой — экшн-драма о девушке-бойце ММА, которая противостоит японской мафии ради спасения сестры.

Самыми востребованными фильмами среди жителей Нижегородской области этой зимой стали:

·         «Зять» (16+) —  комедия с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником. История о том, как новый парень дочери оказывается бывшим лучшим другом её отца, с которым они когда-то делили молодость.

·         «Право на лево» (16+) —   история успешного адвоката, который сталкивается с моральным выбором между верностью семье и соблазном.

·         «В баню!» (12+) —  комедийная история о парне, который обнаруживает в себе необычный талант в банном деле.

·         «Операция “Холодно”» (16+) —  новогодняя комедия о чиновнике из комитета по охране объектов культурного наследия, который планирует похитить своего босса под Новый год для выгодной сделки с очередным торговым центром.

·         «Папу маме заверни» (12+) —  семейная комедия о том, как дочь пытается сделать необычный подарок маме на Новый год.

Аналитики оценили также популярность телеканалов.  Жители Нижегородской области чаще всего смотрели следующие телеканалы: Первый канал, ТНТ, НТВ, СТС и РЕН ТВ.

В основе исследование лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года.

Фото: KION от экосистемы МТС

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Теги:
Кино МТС
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