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Политика

Гордума одобрила появление у нижегородского мэра 6-го зама

26 февраля 2025 14:31  [48] Политика

Депутаты городской думы одобрили изменение структуры мэрии столицы Приволжья на заседании 26 фервлая, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С докладом выступила и.о. директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода Елена Крутова. По ее словам, проектом предлагается ввести в структуру мэрии еще одну должность - заместителя главы города, подчинив ему департамент социальных коммуникаций и молодежной политики. 

"Предлагаемые изменения обусловлены целями и задачами, которые ставит перед органами местного самоуправления президент РФ Владимир Путин. Во-первых, одной из стратегически важных для нашей страны целей определена молодежная политика, поскольку надежные ориентиры современной молодежи являются залогом будущего России", - сказала она.

Елена Крутова отметила, что неоднократно в своих выступлениях и докладах Путин обращал внимание на разработку современных методов для воспитания молодежи на выдающихся примерах патриотизма и героизма.

"И при проведении этой работы президент обращает внимание на необходимость учитывать многонациональность и многоконфессиональность нашего российского народа", - продолжила чиновница, добавив, что все эти функции возложены на департамент социальной коммуникации и молодежной политики. 

Кроме того, по ее словам, в современных условиях очень важным и значимым направлением является работа, проводимая органами местного самоуправления с участниками СВО и членами их семей.  "В связи с этим полагаем целесообразным вывести данное направление деятельности администрации в отдельный блок и для этой цели как раз ввести в структуру еще одного заместителя главы", - подытожила она. 

Напомним, первым о планируемых изменениях в структуре мэрии сообщил телеграм-канал "Вовк". Автор канала предположил, что в кресло зама Шалабаева по тематике СВО может сесть участник программы "Время героев" Владимир Анисимов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума Юрий Шалабаев
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