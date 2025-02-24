Погибшего на СВО Дмитрия Богомолова похоронили в Сокольском округе

В Сокольском округе состоялось прощание с ефрейтором Дмитрием Богомоловым, погибшем в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Александр Созонов.
По его словам, траурная церемония прошла в деревне Никольское. Попрощаться с погибшим военнослужащим пришли родные, друзья, односельчане. На церемонии прощания также присутствовали представители администрации муниципалитета, военного комиссариата.
Глава округа выразил соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее в Сокольском округе похоронили участника спецоперации Ивана Сажина.
Сообщалось также, что 3 февраля в Луганской народной республике погиб хирург Василий Солодов из Нижнего Новгорода.
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