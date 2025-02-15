Погибшего на СВО Ивана Сажина похоронили в Сокольском округе Общество

В Сокольском округе состоялось прощание с Иваном Сажиным, который погиб в ходе специальной военной операции. О его гибели сообщил глава округа Александр Созонов.

Траурная церемония прошла 24 февраля на родине военнослужащего. Проститься с ним пришли родные, друзья и близкие.

Ивана Сажина похоронили с воинскими почестями. Глава округа выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в ЛНР погиб нижегородский хирург Василий Солодов. Он спас множество жизней на СВО.

Также мы рассказывали о Романе Блохине, которого посмертно наградили за проявленное в ходе СВО мужество.