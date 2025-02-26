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Экономика

Нижегородцы стали реже жаловаться на навязывание услуг в банках и МФО

02 марта 2025 10:34  [48] Экономика

В 2024 году количество обращений от жителей Нижегородской области в Банк России сократилось на 4,9% – регулятор получил 5,3 тысячи жалоб. Значительно реже стали поступать претензии к страховщикам и микрофинансовым организациям (МФО). 

Согласно предоставленной информации, количество обращений на страховые компании снизилось на треть, составив 475 жалоб. Меньше всего вопросов у клиентов вызвали электронные полисы ОСАГО, некорректные коэффициенты "бонус-малус" и предоставление СТО, не соответствующих требованиям.  

Также, по данным экспертов, на МФО пожаловались на 24,1% реже – всего 641 раз. Чаще всего люди не соглашались с условиями договоров или жаловались на навязывание дополнительных услуг. А жалобы на навязывание услуг в банках упали сразу на 42,7%, составив 90 обращений. Всего же за год нижегородцы 3,3 тысячи раз пожаловались на работу банков.  

По данным пресс-службы Волго-Вятского ГУ Банка России, сокращение числа жалоб связано с усилением поведенческого надзора. Ведомство напоминает, что клиенты вправе отказаться от любой дополнительной услуги, оформленной вместе с кредитом или займом, в течение 30 дней.  

Банки и МФО не имеют права заранее отмечать согласие клиента в документах – он должен поставить отметку сам. Если допуслуга не влияет на условия кредита, ее оформление должно проходить по отдельному заявлению, и отказаться от нее можно в любой момент.  

В целом тенденция наблюдается по всему Приволжскому федеральному округу – за год в Банк России поступило 47,9 тысячи обращений, что на 5% больше, чем годом ранее. Однако жалобы именно на навязывание услуг в регионе сократились.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 26-е место в рейтинге закредитованности населения. 

Также нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт. 

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Теги:
Кредиты МФЦ ЦБ РФ
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