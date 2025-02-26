Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт Общество

Жители Нижнего Новгорода обратили внимание на расклеенные на столбах объявления о покупке дебетовых карт "Мир". Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась в Волго-Вятское ГУ Банка России с вопросами, зачем кому-то чужие карты и какие опасности для владельца несет их продажа.

Не будь дроппером

В банке ответили, что предложение оформить на себя банковскую карту и передать постороннему человеку за вознаграждение – один из признаков дропперской деятельности.

Дроппер, или дроп - это участник схемы по выводу и обналичиванию похищенных денег. К дропперам относят и тех, кто продает скупщикам банковские карты (эти карты мошенники затем используют для переводов украденных у других людей денег), и тех, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах или переводит деньги на другие счета и карты по указанию злоумышленников.

Проблема вовлечения в дропперство особенно актуальна для молодежи – студентов и школьников, поскольку уже с 14 лет подростки могут оформить банковскую карту с разрешения родителей. Также в дропперство вовлекают людей, которые нуждаются в деньгах и ищут быстрый заработок.

От незнания к уголовной ответственности

В банке добавили, что иногда дропперы не понимают, как и для чего используются их карты. Но независимо от того, сознательно ли человек участвует в дропперской деятельности или по незнанию, он становится участником преступной схемы и несет за это ответственность.

Как правило, при расследовании фактов мошенничества правоохранительные органы выходят в первую очередь на дропперов. В таком случае человек может быть привлечен к уголовной ответственности, а в судебном порядке с него может быть взыскана вся сумма похищенных у потерпевших денег.

Кроме того, теперь, если информация о дроппере попадает в базу данных Банка России о случаях и попытках перевода денег без добровольного согласия клиента, банки обязаны заблокировать ему доступ к онлайн-банкингу и картам. Получить деньги с карты в этом случае человек сможет лишь придя в банк с паспортом. Такая мера нужна, чтобы прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег.

Мошенники уходят в сеть

По словам начальника управления МВД по Нижнему Новгороду Олега Соколова, в столице Приволжья снизилось количество "традиционных" краж и грабежей. И все большую угрозу сбережениям граждан представляют дистанционные кражи и мошенничество. Их число постоянно увеличивается и составляет уже половину всех деяний. Ежедневно регистрируется 10-14 фактов обмана граждан.

Основная часть потерпевших - работоспособные граждане в возрасте 40-50 лет. Каждый третий потерпевший - это рабочий, каждый пятый - пенсионер, каждый десятый - медицинский или педагогический работник или госслужащий.

За прошлый год мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники, представляясь специалистами по продвижению, начали приобретать у школьников учётные записи в социальных сетях с целью дальнейшего распространения запрещённой информации от их имени.