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Общество

Нилов предложил верифицировать интернет-пользователей для определения возраста

27 февраля 2025 09:45  [86] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

От Государственной Думы потребовали разработать систему, которая позволит проверять возраст всех пользователей интернета. Эту инициативу поддержала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека. Депутат Ярослав Нилов в беседе с телеканалом "360" предложил свой вариант проверки возраста.

Москалькова объяснила необходимость этой меры защитой несовершеннолетних от вредного контента. Она отметила, что в настоящее время любой пользователь интернета может получить доступ к контенту с маркировкой 18+, поставив галочку, подтверждающую, что ему уже исполнилось 18 лет, без какой-либо проверки и авторизации.

Нилов согласился с тем, что в условиях, когда молодёжь проводит большую часть времени в интернете, необходимо ввести определённые ограничения. Он призвал подойти к этому вопросу гибко.

Он напомнил, что настоящее время молодой человек не может просто так купить бутылку водки или сигареты: чтобы подтвердить свой возраст, ему нужно показать документ. А в интернете же достаточно поставить галочку, чтобы получить доступ к запрещённому контенту

По его словам, в этом случае ответственность ложится на того, кто решил обмануть систему.

Нилов предложил различные механизмы регулирования. В качестве примера он привёл верификацию через телефон, с привязкой к номеру.

"При этом телефон зарегистрирован на конкретного человека, есть база данных и возможность оперативно проверить возраст человека, взяв его из базы данных и сравнив с имеющимся запретом", — добавил депутат.

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Теги:
Дети Интернет Технологии
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