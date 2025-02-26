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Политика

Депутаты ЗСНО выбрали 7 членов Квалификационной коллегии судей

27 февраля 2025 12:44  [153] Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 февраля утвердили семь представителей общественности в Квалификационную коллегию судей (ККС) региона на период 2025-2029 годов. Выбор проходил в формате тайного голосования. Из 46 присутствующих депутатов действительными были признаны 45 бюллетеней, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что квалификационная коллегия судей занимается рассмотрением представлений на назначение судей, их отставкой, присвоением классовых чинов, а также разбором дисциплинарных нарушений в судейском сообществе.  

Для прохождения в состав коллегии каждый кандидат должен был набрать не менее 26 голосов. По итогам голосования в ККС не вошли двое: Марина Тихомирова и Николай Чих.

По результатам голосования в новый состав ККС от общественности избраны: Александр Аникин – замдиректора Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия имени Лебедева; Вера Елисеева – замдекана факультета повышения квалификации и переподготовки судей того же вуза; Елена Леханова – заведующая кафедрой уголовного права ННГУ имени Лобачевского; Марина Медведева – судья Нижегородского областного суда в отставке; Максим Прилуков – замдекана юридического факультета ННГУ;  Ольга Сиземова – заведующая кафедрой гражданского права юрфака ННГУ; Ирина Софронова – мировой судья в отставке.  

Всего в состав ККС входят 20 человек: 2 представителя от судей областного суда; 5 представителей от арбитражного суда; 1 представитель от гарнизонного военного суда; 3 представителя от районных судов; 1 представитель от мировых судей; 7 представителей от общественности; 1 член коллегии назначается президентом РФ.  

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Теги:
Законодательное собрание Суды
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