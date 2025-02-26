Сын Бориса Немцова поделился воспоминаниями об отце в годовщину его гибели Общество

Фото: соцсети Антона Немцова

В десятую годовщину смерти Бориса Немцова его сын Антон опубликовал личный пост в своих социальных сетях, в котором рассказал, каким отцом был первый губернатор Нижегородской области.

"Ты был уникальным отцом. Видел в каждом своём ребёнке самостоятельную личность, давал полную свободу в выборе жизненного пути, при этом прививал истинные ценности", - написал Антон.

К теплым словам он также прикрепил архивную фотографию из своего детства. Антон добавил, что ему очень не хватает отца.

Кроме того, нижегородцы организовали стихийный мемориал, посвященный Борису Немцову. Около театра драмы на улице Большая Покровская разместили стенд с фотографией политика, к которому уже несут цветы.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. По делу о его убийстве в 2017 году осудили пятерых человек. Организатор убийства не был найден.