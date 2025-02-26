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Культура и отдых

Концепция нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде пока не готова

27 февраля 2025 13:16  [69] Культура и отдых

Разработка концепции нового здания оперного театра в Нижнем Новгороде все еще продолжается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800", которое является заказчиком проекта.  

Ранее правительство Нижегородской области согласовало выделение земельного участка под будущий театр. Планируется, что здание оперного построят на берегу Волги, напротив гостиницы "Александровский сад". 

По данным "Центра 800", над концепцией работает архитектурное бюро "СПИЧ", но говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно, так как проект остается на стадии проектирования.  

Отметим, что идея возведения нового здания театра была озвучена еще в 2006 году. Планировалось, что проектирование стартует в 2007 году, а само строительство, стоимость которого оценивалась в 1 миллиард рублей, начнется уже в 2008 году. Однако в процессе подготовки документации были выявлены недостатки, которые проектировщик отказался исправлять на добровольной основе.

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Теги:
Строительство Театр
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