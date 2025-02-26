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Общество

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Грузию стартуют в апреле

27 февраля 2025 16:25  [54] Общество

Регулярное авиасообщение с Грузией открывают весной из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Первые рейсы из Нижнего примут аэропорты городов Тбилиси и Батуми. В апреле полеты будут выполняться раз в неделю, а в мае-июне авиаперевозчик планирует увеличить частотность до двух рейсов в неделю в каждый город Грузии.

Авиакомпания, объявившая об открытии нового направления, в настоящий момент уже выполняет регулярные программы полетов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару и Ереван.

Мы предложили экспертам оценить эту новость, ответив на вопросы: станут ли новые рейсы пользоваться спросом? Кем, по преимуществу, будут пассажиры этих рейсов – туристами или коммерсантами и означает ли открытие регулярных рейсов из Н.Новгорода в Батуми и Тбилиси потепление в отношениях между Россией и Грузией.

Андрей Чугунов, журналист:

"Появление новых авиарейсов из Нижнего Новгорода куда бы то ни было — это плюс. Хотя бы потому, что, как писал М. М. Жванецкий еще в советское время, у наших граждан реплика "Мне в Париж по делу срочно" пока плохо получается. Станиславский бы обязательно воскликнул бессмертное "Не верю!". Нижний Новгород, даже при наличии международного аэропорта, пока по-настоящему международным так и не стал. Хотя такие надежды были в 90-е, когда "Люфтганза" отсюда делала три еженедельных рейса в Германию. И другие западные авиакомпании — австрийская и нидерландская, если я правильно помню, — тоже собирались. Наверное, еще и поэтому, сейчас каждый новый международный рейс из Нижнего для нижегородцев – большое событие. Хоть в Тбилиси, хоть в Батуми, хоть в Минск, хоть в Дубай".

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент, выделяет факторы сближения между Грузией и Россией.

"Строго говоря, рейсы в Грузию из Нижнего Новгорода – это не первая и даже далеко не вторая ласточка. Уже несколько лет между Россией и Грузией действуют устойчивые логистические связи. В том числе есть и прямое авиасообщение из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. При этом из Москвы и Сочи в Грузию летают несколько рейсов в день. Поэтому рассматривать открытие еще одного маршрута авиасообщения, на этот раз между Нижним, Тбилиси и Батуми как начало потепления отношений двух стран вряд ли стоит. Вместе с тем расширение транспортно-логистических связей между нашими странами – это, несомненно, свидетельство развития и укрепления отношений между Россией и Грузией"

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"С определенной периодичностью в информационном поле возникают сообщения о том, что "Грузия в конце 2024 года" нарастила поставки мандаринов в Россию на четверть", или "Грузия намерена удвоить закупки российского газа в 2025 году" - акцент на экономические интересы очевиден. И всегда, даже в особо острые политические моменты Российская Федерация оставалась одним из важнейших торговых партнеров грузинской стороны. Если коротко сформулировать актуальный статус наших отношений, то он может звучать так – поступательное прагматичное развитие на основе взаимной выгоды и учета интересов обеих сторон, исключительный рационализм и очень осторожное движение к сближению. Сообщение об открытии прямого авиасообщения Нижний Новгород – Тбилиси, Батуми в ближайшие месяцы – это показатель некоторого потепления отношений, учитывая смену власти в Грузии и уход прозападной оппозиции".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми следует рассматривать сразу в нескольких измерениях. Просто для того, чтобы не "множить сущности", то есть с одной стороны, не преувеличивать значимость в целом рядового события, а с другой - не сводить все к банальной экономической или политической целесообразности. Что бы ни послужило причиной выбора нижегородского аэропорта в качестве одной из конечных точек новых авиарейсов, это явное преобладание "плюсов" городу и региону. Ни один из бизнес-логистических проектов не будет ориентироваться на конечную точку маршрута, где "минусов" больше. Эти "плюсы" - итог развития последних лет, географическое положение и логистическая связность, привлекательность региона и заслуга власти".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода отмечает позитивную тенденцию "потепления" отношений России и Грузии.

"Удобная логистика – база для развития деловых, туристических и культурных связей. Организация прямых авиарейсов — это всегда отличное подспорье для значительного укрепления отношений между городами и странами во всех их аспектах. Не будет преувеличением сказать, что карта прямых авиамаршрутов - один из наглядных маркеров развития международных отношений, иногда достаточно проанализировать сеть воздушных коридоров, чтобы получить понимание о развитости деловых и социальных связей между странами и городами. Поэтому новости о появлении прямого авиасообщения Нижнего Новгорода с грузинскими Тбилиси и Батуми уже с апреля этого года не могут не радовать – это явное свидетельство потепления отношений, а вернее даже признак оздоровления ситуации в Грузии".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
Авиасообщение Международное сотрудничество
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