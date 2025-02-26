Евгений Семенов: "Из Нижнего в Тбилиси и обратно летать будут не только туристы" Общество

Регулярное авиасообщение с Грузией открывают весной из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Первые рейсы из Нижнего примут аэропорты городов Тбилиси и Батуми. В апреле полеты будут выполняться раз в неделю, а в мае-июне авиаперевозчик планирует увеличить частотность до двух рейсов в неделю в каждый город Грузии.

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Строго говоря, рейсы в Грузию из Нижнего Новгорода – это не первая и даже далеко не вторая ласточка. Уже несколько лет между Россией и Грузией действуют устойчивые логистические связи. В том числе есть и прямое авиасообщение из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. При этом из Москвы и Сочи в Грузию летают несколько рейсов в день. Поэтому рассматривать открытие еще одного маршрута авиасообщения, на этот раз между Нижним, Тбилиси и Батуми как начало потепления отношений двух стран вряд ли стоит. Вместе с тем расширение транспортно-логистических связей между нашими странами – это, несомненно, свидетельство развития и укрепления отношений между Россией и Грузией. Мы понимаем, что потепление отношений между Грузией и Россией началось не вчера, но, наблюдая ежегодную динамику этого "температурного баланса", искренне его приветствуем и поддерживаем.

Процессы сближения наших стран обусловлены различными факторами, но первое место среди них занимают экономические интересы как одной, так и другой стороны. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в любой продуктовый магазин, где мы увидим устойчивое представительство товаров из Грузии. Россия также является важным экономическим партнером Грузии, поставляя ей не только энергоносители, но и агропродукцию, и товары широкого потребления. Только за прошлый год товарооборот России и Грузии за год вырос на 5,4%, достигнув $2,53 млрд. Он продолжал расти и в 2023, и 2022 году, несмотря на санкции. Эти факты отчасти позволяют нам получить ответ на вопрос о том, кто будет летать из Нижнего в Тбилиси и обратно. На мой взгляд, ответ очевиден: не только туристы.

Но туристы – в первую очередь. По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов и по сравнению с 2023 годом выросли на 7,3%. Наибольшую сумму в прошлом году потратили визитеры из России – 823 млн. долларов. Число визитов из России в 2024 году составило 1 421 923 единицы. На втором месте после России была Турция, которая дала Грузии 1 336 834 визитов. Комментарии тут, как говорится, излишни".