Задержание экс-ректора НГЛУ и ее коллеги попало на видео Происшествия

ГУ МВД России по Нижегородской области обнародовало видеозапись задержания бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета Жанны Никоновой. Операция проводилась в Москве при поддержке регионального управления ФСБ.

Напомним, Никонова подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2023-2024 годах она начисляла сотрудникам вуза премии, часть которых затем забирала себе. Основанием для выплат становились необоснованные служебные записки, составленные руководителем Института непрерывного образования, которая также проходит по делу.

По предварительным данным, ущерб от их действий превысил 1 млн рублей. В НГЛУ и в местах проживания подозреваемых прошли обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовные дела по статье "Превышение должностных полномочий" (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ближайшее время фигурантам предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее ФСБ сообщила о втором уголовном деле экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова. Теперь он обвиняется в организации незаконной миграции.