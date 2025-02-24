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Происшествия

Нижегородский экс-военком сознался во взятках за освобождение призывников от армии

25 февраля 2025 10:07  [164] Происшествия

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс по делу бывшего военного комиссара Советского и Нижегородского районов Анвяра Хусиянова. Его обвиняют в получении девяти взяток на суммы от 100 до 150 тысяч рублей за освобождение молодых людей от срочной службы.  

По данным следствия, в 2021-2024 годах Хусиянов, занимая должность зампреда призывной комиссии, через посредника получал деньги за оформление военных билетов с категорией "В" (ограниченно годен). Клиентов подыскивал бывший сотрудник военкомата, хорошо знакомый с врачами, участвовавшими в медкомиссиях. Полученные деньги передавались полковнику у его дома на Казанской набережной.  

Последний эпизод произошел в августе 2024 года в рамках оперативного эксперимента. Призывник передал часть взятки мечеными купюрами, после чего Хусиянова задержали на рабочем месте. Два месяца он провел в СИЗО, затем был переведен под домашний арест.  

Как пишет "Ъ-Приволжье", на суде полковник полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников схемы, включая посредника. Он попросил рассмотреть дело в особом порядке, что позволяет рассчитывать на минимальный срок наказания.  

Защита, в свою очередь, добивается медицинского освидетельствования Хусиянова. По словам адвоката, у его подзащитного серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, из-за которых он передвигается с костылем. Болезнь может входить в перечень оснований для освобождения от наказания.  

Судья Константин Иванов рассмотрит ходатайство о медосвидетельствовании на следующем заседании в марте. До тех пор Хусиянов останется под домашним арестом.

Накануне в ФСБ сообщили, что на экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова завели второе уголовное дело. Теперь он обвиняется в организации незаконной миграции.

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Теги:
Взятки Военные Суды
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