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Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове

27 февраля 2025 21:46  [139] Происшествия

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто, которое насмерть сбила двух людей на остановке в областном центре. 

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 27 февраля на улице Землячки в Сормове. Предварительно, водитель арендованной машины не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и врезалось в остановку общественного транспорта, где находились люди. Двое скончались на месте, пятеро получили различные травмы. 

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура координирует их работу и контролирует процессуальное решение по данному инциденту.

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Теги:
ДТП Прокуратура Смертность
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