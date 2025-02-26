Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто в Сормове Происшествия

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование ДТП с каршеринговым авто, которое насмерть сбила двух людей на остановке в областном центре.

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 27 февраля на улице Землячки в Сормове. Предварительно, водитель арендованной машины не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и врезалось в остановку общественного транспорта, где находились люди. Двое скончались на месте, пятеро получили различные травмы.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура координирует их работу и контролирует процессуальное решение по данному инциденту.