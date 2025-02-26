Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона предотвращён в Москве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в столице попытку теракта, направленного против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщил телеканал "360".

В ходе операции были задержаны гражданин России и гражданин Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Украины через мессенджер Telegram. В ходе обыска у них было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и изменёнными личными данными.

Задержанные были арестованы и признали свою вину. На допросе они рассказали, что начали сотрудничать с украинскими спецслужбами в середине прошлого года. В декабре им были переданы координаты тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Взрывное устройство должно было быть установлено в Сретенском монастыре в Москве, сообщил один из задержанных, гражданин Украины Денис Попович.

После совершения теракта они планировали покинуть территорию России, используя поддельные паспорта, предоставленные украинскими спецслужбами.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Напомним, что двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге в Тоншаевском районе.