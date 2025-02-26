Нижегородский ВГУВТ получил имя Михаила Лазарева Общество

Фото: пресс-служба ВГУВТ

С 27 февраля Волжский государственный университет водного транспорта в Нижнем Новгороде будет носить имя Михаила Петровича Лазарева, адмирала и первооткрывателя Антарктиды.

Соответствующие распоряжения подписали правительство Нижегородской области и Федеральное агентство морского и речного транспорта - учредитель вуза.

«Ростом мал, а деяниями велик», - так говорили о нем современники. Наставник прославленных адмиралов, любящий семьянин, борец с коррупцией, - этот человек, внес огромнейший вклад в историю русского флота. Завершив эпоху великих географических открытий, Михаил Лазарев встал в одном ряду с Колумбом и Магелланом, которые эту эпоху начинали. Несмотря на то, что родился выдающийся адмирал во Владимире, род его происходит из Арзамасского уезда Нижегородской губернии. И судьба Лазарева имеет смысловые пересечения с сегодняшней деятельностью ВГУВТ: в сотрудничестве с РГО работает проект «Плавучий университет Волжского бассейна». Почетным членом Русского географического общества был и Михаил Лазарев, который издавал карты и атласы Черного моря.

На торжественном заседании ученого совета, посвященном этому событию, ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев сказал: «Традиция собственных имён для учреждений образования необходима. Каждый корабль, каждое судно, имеют имена. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Поэтому имя первооткрыватели Антарктиды, трижды совершившего кругосветное плавание, человека, который создал морскую школу мирового уровня будет отличным примером для наших выпускников!»

Поздравить родной вуз приехал и его выпускник, легендарный капитан. Роман Лизалин награжден орденом Мужества за спасение пассажиров "Булгарии". Напомним, экипаж теплохода «Арабелла» 10 июля 2012 года поднял на свой борт 79 человек, выживших после катастрофы. Трагедия случилась в акватории Куйбышевского водохранилища. Роман Евгеньевич поблагодарил родной университет за полученные знания и выразил надежду, что выпускники ВГУВТ станут профессионалами своего дела, будут бороздить моря и океаны, а некоторые из них пройдут по маршрутам великого мореплавателя.

От областного правительства сотрудников и курсантов университета поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. Он отметил уникальность образовательных программ ведущего транспортного вуза Поволжья и пожелал присутствующим успехов в профессиональной деятельности.

С сообщением об основных вехах биографии адмирала М.П. Лазарева выступил автор идеи о присвоении университету его имени директор института «Морская академия» ВГУВТ, капитан дальнего плавания Михаил Чурин.

Ученый совет и руководство вуза надеются, что Волжский университет встанет в единый ряд учебных заведений морского образования Росморречфлота и Лазарев присоединился к Макарову, Ушакову и Невельскому!

Выбранный «морской» курс не случаен для вуза. В далеком 1966 году Горьковский институт инженеров водного транспорта открыл прием на специальность «Морское судовождение» первым среди речных вузов страны, выпустив «звездный» выпуск 1972 года, давший отрасли многих руководителей и капитанов, большинство из которых до сих пор находятся «в строю». Работают и на реке и на всех морях и океанах земного шара.

Заседание ученого совета продолжилось докладом проректора по научной и инновационной деятельности Евгения Бурмистрова «О научной работе структурных подразделений ВГУВТ за 2024 год» и докладом начальника управления научных исследований и инновационной деятельности Сергея Гордлеева «О направлениях развития операционной деятельности при проведении научных исследований». Докладчики сообщили, что ВГУВТ продолжает выполнять государственные контракты с ФАМРТ и Астраханским филиалом ФГУП «РОСМОРПОРТ». Межкафедральным коллективом учёных разработаны программы развития университета в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования России «Передовые инженерные школы» и госпрограммы достижения стратегического академического (технологического) лидерства «Приоритет-2030». В рамках грантовой деятельности в 2024 году получены два гранта Российского научного фонда (РНФ), из них один грант на «Проведение инициативных исследований молодыми учёными».

Значительным достижением вуза в сфере цифровизации отраслевого образования стали темы исследований, выполненные в рамках субсидии на выполнение госзадания по разработке мультимедийных модулей для подготовки обучающихся на плавспециальностях с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности («VR-тренажёры «Скоростное судно», «Теория устройства судна») и созданием Речной информационной системы, обеспечивающей высокотехнологичную связь между судном и береговой инфраструктурой.