В Госдуме предложили ужесточить правила каршеринга после смертельного ДТП Политика

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Депутат Госдумы Юрий Станкевич выступил с инициативой ужесточить требования к водителям каршеринга. Он предложил ввести дополнительный фильтр по стажу вождения, чтобы снизить вероятность аварий с участием арендованных автомобилей.

Трагическая авария случилась 27 февраля в Сормовском районе на улице Землячки. 18-летний водитель Volkswagen Polo, арендованного в сервисе "Делимобиль", потерял управление, машина вылетела на встречную полосу, перевернулась и врезалась в автобусную остановку.

В результате ДТП две женщины, ожидавшие автобус, погибли на месте. В салоне автомобиля находились водитель, двое 18-летних пассажиров и 16-летняя девушка. Трое из них были госпитализированы.

В каршеринговой компании заявили, что ответственность за аварию полностью лежит на водителе, так как автомобиль находился в исправном техническом состоянии.

Юрий Станкевич напомнил, что ранее каршеринговые компании допускали к аренде только водителей с определённым стажем вождения. Однако этот критерий был отменён, что, по его мнению, могло повысить риск аварий.

Теперь депутат предлагает вернуть этот фильтр и ужесточить контроль, чтобы начинающие водители не могли пользоваться каршерингом сразу после получения прав.

Напомним, что также по этой ситуации высказался депутат нижегородского Заксобрания Рустам Досаев. Он призвал разобраться с каршерингом.