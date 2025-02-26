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Политика

В Госдуме предложили ужесточить правила каршеринга после смертельного ДТП

28 февраля 2025 20:00  [96] Политика

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Депутат Госдумы Юрий Станкевич выступил с инициативой ужесточить требования к водителям каршеринга. Он предложил ввести дополнительный фильтр по стажу вождения, чтобы снизить вероятность аварий с участием арендованных автомобилей.  

Трагическая авария случилась 27 февраля в Сормовском районе на улице Землячки. 18-летний водитель Volkswagen Polo, арендованного в сервисе "Делимобиль", потерял управление, машина вылетела на встречную полосу, перевернулась и врезалась в автобусную остановку.  

В результате ДТП две женщины, ожидавшие автобус, погибли на месте. В салоне автомобиля находились водитель, двое 18-летних пассажиров и 16-летняя девушка. Трое из них были госпитализированы.  

В каршеринговой компании заявили, что ответственность за аварию полностью лежит на водителе, так как автомобиль находился в исправном техническом состоянии.  

Юрий Станкевич напомнил, что ранее каршеринговые компании допускали к аренде только водителей с определённым стажем вождения. Однако этот критерий был отменён, что, по его мнению, могло повысить риск аварий.  

Теперь депутат предлагает вернуть этот фильтр и ужесточить контроль, чтобы начинающие водители не могли пользоваться каршерингом сразу после получения прав.

Напомним, что также по этой ситуации высказался депутат нижегородского Заксобрания Рустам Досаев. Он призвал разобраться с каршерингом.

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Теги:
Госдума ДТП Юрий Станкевич
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