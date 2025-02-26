Нижегородский фелинолог объяснила, почему кошки ложатся на клавиатуру

Нижегородский фелинолог Виктория Лукина рассказала НИА "Нижний Новгород", почему кошки ложатся на компьютерную клавиатуру.
По словам фелинолога, когда кошки ложатся на клавиатуру или ноутбук, они не просто мешают работе — так они пытаются привлечь внимание хозяина. А если питомец разминает лапками одеяло или человека, это связано с детским инстинктом — “молочным шагом”, который помогает котятам получать молоко от матери.
Лукина также отметила, что если кошка приносит владельцу игрушку или даже пойманную добычу, это не подарок и не месть, а проявление охотничьего инстинкта. Кроме того, специалист рассказала, почему кошки “нападают” на ноги и как правильно реагировать на смену их настроения.
Подробнее о кошачьих привычках — в большом материале НИА "Нижний Новгород". Статья приурочена к Национальному дню кошек, отмечаемому в первый день весны.
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