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Нижегородский фелинолог объяснила, почему кошки ложатся на клавиатуру

01 марта 2025 10:17  [1]

Нижегородский фелинолог Виктория Лукина рассказала НИА "Нижний Новгород", почему кошки ложатся на компьютерную клавиатуру. 

По словам фелинолога, когда кошки ложатся на клавиатуру или ноутбук, они не просто мешают работе — так они пытаются привлечь внимание хозяина. А если питомец разминает лапками одеяло или человека, это связано с детским инстинктом — “молочным шагом”, который помогает котятам получать молоко от матери.  

Лукина также отметила, что если кошка приносит владельцу игрушку или даже пойманную добычу, это не подарок и не месть, а проявление охотничьего инстинкта. Кроме того, специалист рассказала, почему кошки “нападают” на ноги и как правильно реагировать на смену их настроения.  

Подробнее о кошачьих привычках — в большом материале НИА "Нижний Новгород". Статья приурочена к Национальному дню кошек, отмечаемому в первый день весны. 

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