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Топ-5 странных привычек кошек, которым есть объяснение

01 марта 2025 09:44  [97] Общество

Фото: Анастасия Назарова

1 марта отмечается Национальный день кошек. Эти питомцы — самые популярные в России, а также неотъемлемая часть мировой культуры. Кто не знает Бегемота из “Мастера и Маргариты” или Кота в сапогах из “Шрека”? В честь праздника корреспондент НИА "Нижний Новгород" Полина Зубова поговорила с Викторией Лукиной, фелинологом и специалистом по коррекции поведения кошек, чтобы узнать, почему усатые любимцы делают то, что делают.  

Почему кошки ложатся на ноутбуки и клавиатуры

Так питомцы привлекают внимание. Хозяева часто заняты работой или учёбой, и кошка приходит туда, где её человек проводит больше всего времени.  

Ещё одна причина — запах. На клавиатуре остаётся аромат рук владельца, который ассоциируется у кошки с безопасностью и комфортом.  

Ругать за такое поведение не стоит. Вместо этого можно организовать уютное место для отдыха рядом с рабочей зоной.  

Почему кошки мнут лапками человека или одеяло

Этот жест называют “молочным шагом”. Он закладывается в младенчестве, когда котята разминают лапками живот матери, стимулируя лактацию.  

Если взрослая кошка делает это с хозяином, значит, она чувствует себя так же спокойно и защищённо, как в детстве.  

Почему кошки приносят игрушки (или даже добычу)

Если уличная кошка приносит домой пойманную добычу, она просто находит дом безопасным местом для хранения “улова”.  

Домашние питомцы, не имеющие доступа на улицу, заменяют добычу игрушками. Они могут приносить их хозяину, мяукать и звать поиграть вместе. Совместные игры или похвала только усилят это поведение.  

Некоторые считают, что так кошка делает “подарок” или даже мстит. На самом деле это всего лишь инстинкт.  

Почему кошки “нападают” на ноги хозяина

Это может быть как игрой, так и проявлением агрессии.  

Котята охотятся на всё, что движется — руки, волосы, ноги. Пока питомец маленький, это кажется забавным, но взрослый кот может серьёзно поранить. Поэтому важно с раннего возраста направлять его активность в безопасное русло.  

Лучшая профилактика — активные игры: дразнилки, лабиринты, интерактивные игрушки. Если кошке не на что охотиться, она будет “охотиться” на хозяина.  

Почему кошки внезапно меняют поведение

На самом деле их поведение не меняется внезапно. Просто люди часто не замечают сигналов, которыми кошка даёт понять, что ей что-то не нравится.  

Перед тем как цапнуть или убежать, кошка может:  

- перестать мурлыкать;  

- посмотреть на вашу руку;  

- начать махать хвостом;  

- прижать уши назад;  

- отвернуться или попытаться уйти.  

Если хозяин игнорирует эти предупреждения, кошке остаётся только защищаться.  

Также у всех кошек есть запретные зоны. Многие не любят, когда их трогают за лапы, хвост или живот. А вот за ушками и подбородком — совсем другое дело.  

Главное правило общения с кошками  

Понимание повадок питомца помогает укрепить связь с ним. Кошки более независимы, чем другие животные, поэтому важно уважать их личное пространство. Если кошка хочет побыть одна — дайте ей такую возможность, и она сама к вам придёт!

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Теги:
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