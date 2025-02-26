Неизвестные расстреляли бездомных собак в Борском округе

В Борском городском округе произошёл случай жестокой расправы над животными. В микрорайоне Боталово-4 неизвестные расстреляли местных бездомных собак, сообщила зоозащитница Лара Саплина.
По словам очевидцев, в одну из собак стреляли с близкого расстояния, выпустив не менее двух пуль.
Жители района обеспокоены произошедшим и обратились в полицию. Сейчас ведётся проверка.
Ранее сообщалось, что в последние годы число бездомных собак в Нижегородской области уменьшилось с 15 тысяч до 3,5 тысячи.
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