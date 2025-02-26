В ЗСНО заявили, что серьезной проблемы с бродячими собаками в Нижнем Новгороде нет Общество

В Нижегородской области число бездомных собак уменьшилось с 15 тысяч до 3,5 тысячи за последние годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель комитета по АПК Законодательного собрания региона Игорь Тюрин.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал в кратчайшие сроки подготовить законодательное решение по защите детей от бродячих собак. Однако, по словам Игоря Тюрина, в Нижегородской области ситуация остается стабильной.

"Работает профильное предприятие "Зоозащита-НН", его руководитель Владимир Гройсман грамотно выстраивает работу с безнадзорными животными", — отметил Тюрин.

Он также добавил, что серьезной проблемы с бродячими собаками в Нижнем Новгороде сейчас нет, но финансирование программ, связанных с регулированием численности животных, продолжает увеличиваться.

"Что касается инициативы спикера Госдумы, то, если будет нужна наша реакция, мы, конечно же, изучим эту тему еще раз", — заключил Тюрин.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с бродячими собаками в Богородске. Также сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками на Бору.