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Общество

В ЗСНО заявили, что серьезной проблемы с бродячими собаками в Нижнем Новгороде нет

28 февраля 2025 07:00  [128] Общество

В Нижегородской области число бездомных собак уменьшилось с 15 тысяч до 3,5 тысячи за последние годы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель комитета по АПК Законодательного собрания региона Игорь Тюрин.  

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал в кратчайшие сроки подготовить законодательное решение по защите детей от бродячих собак. Однако, по словам Игоря Тюрина, в Нижегородской области ситуация остается стабильной.  

"Работает профильное предприятие "Зоозащита-НН", его руководитель Владимир Гройсман грамотно выстраивает работу с безнадзорными животными", — отметил Тюрин.  

Он также добавил, что серьезной проблемы с бродячими собаками в Нижнем Новгороде сейчас нет, но финансирование программ, связанных с регулированием численности животных, продолжает увеличиваться.  

"Что касается инициативы спикера Госдумы, то, если будет нужна наша реакция, мы, конечно же, изучим эту тему еще раз", — заключил Тюрин.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал отчитаться о ситуации с бродячими собаками в Богородске. Также сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками на Бору.

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Теги:
Законодательство Собаки
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