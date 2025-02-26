Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой

Полицейская проверка проводится по факту расстрела бездомной собаки в Борском округе, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на место обнаружения погибшего животного выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют подробности и обстоятельства случившегося.
При этом ранее появилась информация, что убиты были несколько собак. Но в полиции упомянули лишь одну.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+