Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой Происшествия

Полицейская проверка проводится по факту расстрела бездомной собаки в Борском округе, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на место обнаружения погибшего животного выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

При этом ранее появилась информация, что убиты были несколько собак. Но в полиции упомянули лишь одну.