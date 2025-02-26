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Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой

01 марта 2025 11:43  [44] Происшествия

Полицейская проверка проводится по факту расстрела бездомной собаки в Борском округе, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород". 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на место обнаружения погибшего животного выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют подробности и обстоятельства случившегося. 

При этом ранее появилась информация, что убиты были несколько собак. Но в полиции упомянули лишь одну. 

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Теги:
Полиция Собаки Стрельба
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