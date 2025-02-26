Участники программы "Время героев" получили назначения в регионах страны Общество

Фото: времягероев.рф

Программа "Время героев", направленная на подготовку ветеранов специальной военной операции к работе в органах власти и государственных компаниях, подвела итоги первого года работы. 27 участников первого потока получили новые назначения в различных регионах России.

Федеральная кадровая программа "Время героев" была инициирована президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Она ориентирована на подготовку кадрового резерва из числа участников и ветеранов СВО, которые могут занять руководящие должности в органах государственной власти и социально значимых проектах.

В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 человека, среди которых 21 Герой России. Всего слушатели первого набора имеют 281 государственную награду. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.

Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, реализовавшей программу, обучение направлено на подготовку высококвалифицированных управленцев, которые доказали свою преданность стране.

Среди 27 участников, уже получивших назначения, такие руководящие должности, как:

- Артем Жога – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе;

- Евгений Первышов – временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области;

- Артур Орлов – председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых";

- Алексей Кондратьев – сенатор РФ от Курской области;

- Александр Шляпников – заместитель губернатора Калужской области.

Руководитель программы Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Она подчеркнула, что "время героев" настало, а лидирующие позиции в обществе должны занимать те, кто доказал свою верность стране.

За год слушатели программы прошли два образовательных модуля, включавших темы государственной политики, экономики, госфинансов, инвестиций и коммуникаций. Они также прошли стажировки в Нижегородской и Сахалинской областях, а также посетили Северный полюс на атомном ледоколе.

По словам Героя России Игоря Юргина, программа помогла ему применить военный опыт в мирной жизни: "Я продолжаю службу, но теперь на другом фронте – работаю с молодежью, воспитываю патриотизм и помогаю будущим лидерам страны".

В числе спикеров программы были представители Администрации президента, Совета Федерации, Государственной Думы и федеральных министерств. Стажировки проходили в аппаратах правительства, регионах, федеральных ведомствах и госкомпаниях.

Федеральная программа "Время героев" расширяется на региональный уровень. В Нижегородской области с 31 января по 15 марта 2025 года проходит регистрация на участие в программе "Герои. Нижегородская область", которая направлена на трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления РАНХиГС.

Обучение в рамках региональной программы продлится с августа 2025 по август 2026 года и включит четыре модуля:

- "Государственная политика";

- "Управление проектами";

- "Современные технологии управления";

- "Лидерство и мотивация".

Финалисты также пройдут стажировки в правительстве региона, Законодательном собрании, муниципальных администрациях, а также бюджетных и коммерческих организациях.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке и возможность трудоустройства в органах власти и государственных компаниях. Лучшие участники смогут напрямую пройти в финальный отбор федеральной программы "Время героев" без тестирования.

Напомним, что в 2025 году стартовал образовательный проект для участников СВО "Герои. Нижегородская область". Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обучение продлится один год. По его итогам участники получат дипломы о профессиональной переподготовке, компетентностную оценку, помощь в трудоустройстве на руководящие должности, а также постсопровождение и поддержку наставников.