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Нижегородская область запустила образовательный проект для героев СВО

31 января 2025 15:54  [114]

В Нижегородской области стартовал проект "Герои. Нижегородская область", направленный на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. Инициатива стала региональным этапом федеральной программы "Время героев", реализуемой в рамках поручений президента России.  

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале, для участников программы разработана специальная образовательная траектория, которая поможет им построить карьеру в органах власти, государственных компаниях и крупных коммерческих организациях. Подготовку бойцов к новому профессиональному пути организовали Корпоративный университет правительства Нижегородской области совместно с РАНХиГС.  

Обучение продлится один год. По его итогам участники получат дипломы о профессиональной переподготовке, компетентностную оценку, помощь в трудоустройстве на руководящие должности, а также постсопровождение и поддержку наставников.  

Регистрация в программе стартовала 31 января и продлится до 15 марта. Подать заявку можно на этом сайте. Дополнительные вопросы можно задать по телефону +7 (980) 591-18-47.  

Глеб Никитин подчеркнул, что те, кто проявил мужество и самоотверженность, защищая Родину, не остановятся перед новыми вызовами и смогут успешно реализовать себя в гражданской жизни.

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Теги:
Образование РАНХиГС СВО
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