На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 марта 2025 12:55  [1] Момент падения машины с Мызинского моста сняли на видео
01 марта 2025 12:24  [76] Водителя каршеринга отправили в СИЗО по делу о смертельном ДТП в Сормове
01 марта 2025 12:19  [81] Нижегородцы потеряли 7 млн рублей, поверив в инвестиции
01 марта 2025 11:43  [114] Расстрел собаки на Бору закончился полицейской проверкой
01 марта 2025 11:05  [138] Неизвестные расстреляли бездомных собак в Борском округе
01 марта 2025 11:00  [144] Нижегородского экс-чиновника обвинили в получении взятки на 900 тысяч рублей
01 марта 2025 08:31  [313] Автомобиль перевернулся на Мызинском мосту: водитель выжил
01 марта 2025 08:00  [216] Нижегородскую экс-бюджетницу осудили за фиктивные премии и подлог
28 февраля 2025 19:25  [1162] "Делимобиль" отреагировал на смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
28 февраля 2025 18:49  [367] 53-летний доставщик хлеба умер на смене в Дзержинске
Происшествия

Момент падения машины с Мызинского моста сняли на видео

01 марта 2025 12:55  [1] Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ ВКонтакте

В сеть попала запись аварии на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, где легковой автомобиль упал с высоты и перевернулся. Кадры ДТП опубликовал паблик "Нижний Новгород без цензуры" во "ВКонтакте".  

По имеющимся данным, авария произошла 1 марта. Водитель потерял управление, выехал на разобранный участок дороги и попытался вернуться на проезжую часть. Однако манёвр не удался – машина сорвалась с обрыва и упала вниз, перевернувшись на крышу.  

Несмотря на серьёзность происшествия, водителю удалось выжить. Он самостоятельно выбрался из повреждённого автомобиля до прибытия экстренных служб. На месте работали спасатели, которые передали пострадавшего медикам.  

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Мызинский мост Социальные сети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph