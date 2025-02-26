Момент падения машины с Мызинского моста сняли на видео Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ ВКонтакте

В сеть попала запись аварии на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, где легковой автомобиль упал с высоты и перевернулся. Кадры ДТП опубликовал паблик "Нижний Новгород без цензуры" во "ВКонтакте".

По имеющимся данным, авария произошла 1 марта. Водитель потерял управление, выехал на разобранный участок дороги и попытался вернуться на проезжую часть. Однако манёвр не удался – машина сорвалась с обрыва и упала вниз, перевернувшись на крышу.

Несмотря на серьёзность происшествия, водителю удалось выжить. Он самостоятельно выбрался из повреждённого автомобиля до прибытия экстренных служб. На месте работали спасатели, которые передали пострадавшего медикам.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.