Автомобиль перевернулся на Мызинском мосту: водитель выжил Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде произошло ДТП – легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дорожного полотна. Несмотря на серьёзность аварии, мужчина остался жив и самостоятельно выбрался из салона.

На место происшествия прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Нижегородской области. Они помогли водителю добраться до машины скорой помощи и передали его медикам.

ДТП не повлияло на движение транспорта по мосту, уточнили в МЧС.

Напомним, что 27 февраля в Сормовском районе произошел жуткое ДТП: 18-летний водитель за рулем арендованного авто влетел в остановку. В результате погибли два человека, еще четверо получили травмы. СК возбудил уголовное дело. На произошедшее уже отреагировали в Госдуме.