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Происшествия

Автомобиль перевернулся на Мызинском мосту: водитель выжил

01 марта 2025 08:31  [50] Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде произошло ДТП – легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дорожного полотна. Несмотря на серьёзность аварии, мужчина остался жив и самостоятельно выбрался из салона.  

На место происшествия прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Нижегородской области. Они помогли водителю добраться до машины скорой помощи и передали его медикам.  

ДТП не повлияло на движение транспорта по мосту, уточнили в МЧС. 

Напомним, что 27 февраля в Сормовском районе произошел жуткое ДТП: 18-летний водитель за рулем арендованного авто влетел в остановку. В результате погибли два человека, еще четверо получили травмы. СК возбудил уголовное дело. На произошедшее уже отреагировали в Госдуме. 

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Теги:
ДТП МЧС Мызинский мост
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