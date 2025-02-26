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Общество

Бегавшего с ножом по двору мужчину задержали в ЖК "Новая Кузнечиха"

01 марта 2025 15:29  [82] Общество

Жители нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха" сообщили о мужчине с ножом, который вел себя агрессивно и беспорядочно передвигался по кварталу. По словам очевидцев, сначала он угрожал кому-то с балкона, а затем вышел на улицу и, как утверждают свидетели, царапал припаркованные автомобили.  

Задержать нарушителя сразу не удалось – он успел скрыться. Однако позднее его местонахождение установили сотрудники полиции.  

В региональном управлении МВД журналистам подтвердили, что мужчина был задержан и на него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.  

По данным правоохранителей, повреждения получила только машина его родственника. Заявлений от других автовладельцев в полицию не поступало.  

Что стало причиной неадекватного поведения задержанного, пока неизвестно.

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Теги:
Полиция Хулиганство
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