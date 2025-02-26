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Общество

Снег и до -4 градусов ждут нижегородцев в первую рабочую неделю марта

02 марта 2025 09:41  [120] Общество

Фото: Александр Воложанин

Первая рабочая неделя марта в Нижнем Новгороде будет снежной и не очень холодной. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода". 

В понедельник, 3 марта, синоптики обещают небольшой снег. Днем прогнозируется нулевая температура. При этом ощущаться будет как -4 градуса. Ветер подует с юга со скоростью 2,5 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. Будет пасмурно. Порывы южного ветра будут достигать 3 м/с. 

Во вторник, 4 марта, прогнозируется снег. Днем воздух прогреется до +1...+2 градусов. Ветер юго-западный, 4,1 м/с. Ночью прогнозируется 0...+1 градус. Порывы юго-западного ветра будут достигать 3,7 м/с. 

Среда, 5 марта, также будет снежной. А днем нижегородцев вовсе ждет дождь со снегом. Столбики термометров поднимутся до +1...+2 градусов. Ветер северо-западный, 3,7 м/с. Ночью похолодает до -2 градусов. Будет пасмурно. Юго-западный ветер подует со скоростью 2,2 м/с. 

В четверг, 6 марта, нижегородцев снова ждет снег в течение всего дня. Днем столбики термометров укажут на +1 градус. Хотя с утра будет морозно. Ветер сменит направление на северо-восточное. Его скорость будет достигать 2,4 м/с. Ночью ожидается до -2...-1 градуса. Ветер северо-западный, 2,5 м/с. 

В пятницу, 7 марта, с самого утра будет идти снег. Днем синоптики обещают до -1 градуса. Порывы северо-западного ветра будут достигать 2,5 м/с. Вечером и ночью ожидается небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер западный, 2,2 м/с. 

Снег не перестанет идти и в выходные. В праздничную субботу, 8 марта, синоптики “Яндекс Погоды” обещают нулевую температуру в дневные часы и северо-западный ветер с порывами до 3,9 м/с. К вечеру придет минусовая температура. Ночью прогнозируется до -4...-3 градусов. Ветер северо-западный, 2,7 м/с. 

В воскресенье, 9 марта, возможен небольшой снег. Днем будет пасмурно и слегка морозно - до -2...-1 градуса. Ветер северо-западный, 2,9 м/с. Ночью похолодает до -5 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 1,6 м/с. 

Ранее Гидрометцентр рассказал, какая погода ждет нижегородцев в марте. 

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Теги:
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